تشكيل الاتحاد امام النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
كريم بنزيما
كريم بنزيما

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

ويأمل الاتحاد في حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بينما يأمل النصر في اقتناص فوز ثمين ليواصل السعي نحو المراكز الأولى.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي موعد المباراة والتشكيل المتوقع للاتحاد:-

تشكيل الاتحاد المتوقع:-

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاج - حسن كادش - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي

خط الوسط: كانتي، فابينيو، حسام عوار

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خط الهجوم: عبد الإله هوساوي، بيرجوين، بنزيما

موعد مباراة الاتحاد والنصر والقنوات الفضائية الناقلة

وتنقل المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي في مصر والشرق الأوسط.

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تشكيل الاتحاد امام النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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