النائبة أماني الشعولي تتقدم بطلب برلماني لتطوير مكتب الشهر العقاري بنجع الطويل في الأقصر

محافظات
بوابة الفجر

تقدمت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران، بمجلس النوّاب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجه للمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بشأن ضرورة الإسراع في تطوير مكتب الشهر العقاري بمنطقة نجع الطويل، بمدينة الأقصر، ليتمكن العاملون بالمكتب من تقديم الخدمات اللازمة الآلاف من المترددين على المكتب من مواطني الأقصر.

واشارت "الشعولي" في طلبها إلى حاجة المكتب للتطوير من حيث: المبنى، والأدوات الحديثة، والبصمة المميكنة، وغير ذلك من الاحتياجات اللازمة بالمكتب ليكون قادرا على خدمة  المواطنين وتلبية طلباتهم.

 

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