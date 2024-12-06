سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم الجمعة ٦ ديسمبر بجميع البنوك المصرية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم،الجمعة الموافق ٦ ديسمبر لعام ٢٠٢٤ تغيرا طفيفا، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي سعر 159.7 جنيه للشراء و161.7 جنيه للبيع​.





وبلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي

160.40 جنيه للشراء.

160.93 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

159.70 جنيه للشراء.

160.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.07 جنيه للشراء.

160.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.13 جنيه للشراء.

160.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

157.50 جنيه للشراء.

160.77 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.56 جنيه للشراء.

160.94 جنيه للبيع.

تحويل الدينار الكويتي لجنيه مصري

سعر 1 دينار كويتي 161 جنيها مصريا

سعر 5 دينار كويتي 807 جنيهات مصرية.

سعر 10 دينار كويتي 1،614 جنيها مصريا.

وسجل سعر 25 دينار كويتي 4،034 جنيها مصريا.

-50 دينار كويتي 8،068 جنيها مصريا.

وسجل سعر 100 دينار كويتي 16،135 جنيها مصريا.

وسجل سعر 500 دينار كويتي 80،675 جنيها مصريا.





سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.

بنك مصر: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 49.23 جنيه للشراء، و49.33 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع

أسعار العملات بالبنك المركزي المصري اليوم