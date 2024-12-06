متى تكون ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة؟ إليك أفضل الأدعية

يكون يوم الجمعة من أعظم الأيام عند المسلمين حيث يحمل فضلًا كبيرًا وبركات متعددة كما يستحب للمسلمين في هذا اليوم المبارك التفرغ للعبادة والدعاء خاصة أن فيه ساعة إجابة لا يُرد فيها الدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أدعية يوم الجمعة ومتى تكون مواقيت الإجابة.

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تقرب إلي الله بالدعاء لكي يقر عينك بالإجابة إليك أفضل أدعية يوم الجمعة

كما تعد كل أدعية يوم الجمعة مستحبه وبإذن الله مستجابة والدعاء يكون من العبادات العظيمة التي تقرب العبد من ربه ويُستحب في يوم الجمعة التضرع إلى الله والإكثار من تلك الأدعية:

• الدعاء بالمغفرة والرحمة: "اللهم اغفر لي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

•الدعاء بالثبات والهداية: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

•الدعاء بالخير في الدنيا والآخرة: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

•الدعاء للرزق والتوفيق: "اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا وبارك لي فيه.

كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة مع استحضار النية والإلحاح في الطلب من الله عز وجل.

صلاة الجمعة

ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة متى تكون

بالإضافة إلى عظيم أجر يوم الجمعة في عمل العبادات إلا ان من أهميته أيضًا هو وجود ساعة يكون الدعاء فيها مستجاب بإذن الله تعالى حيث يتميز يوم الجمعة بوجود ساعة استجابة وهي ساعة لا يرد فيها الدعاء بإذن الله و اختلف العلماء في تحديد تلك الساعة حيث يقول بعض العلماء أن تلك الساعة تكون:

• الوقت بين جلوس الإمام على المنبر وحتى انتهاء الصلاة لأنه يكون وقت اجتماع المسلمين في المسجد وتحفهم الملائكة ويعمهم الخير

• ويأتي الرأي الآخر ان ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة تكون بين الوقت بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس وهو الوقت الذي يُستحب فيه الإكثار من الدعاء والذكر، خاصة في الساعات الأخيرة من اليوم.

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فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف يوم الجمعه

كما يُستحب للمسلم أن يُكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، حيث قال: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه." كما يفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه لأنها نور ما بين الجمعتين ويُعد يوم الجمعة فرصة عظيمة للمسلمين لاغتنام الثواب والبركات بالدعاء والعبادة والتضرع إلى الله بصدق ويقين.