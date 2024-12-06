بيراميدز يخوض أول تدريباته استعدادا لمواجهة دجوليبا 

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم في العاصمة المالية باماكو استعدادا لمواجهة نظيره نادي دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يخوض أول تدريباته استعدادا لمواجهة دجوليبا 

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يجري بيراميدز أول تدريباته على أحد ملاعب مجمع المنتحبات الوطنية في مالي في السادسة من مساء اليوم، على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة من مساء السبت، على استاد ٢٦ مارس وهو الملعب الذي تقام عليه مباراة الأحد.

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وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي برئاسة المهندس ممدوح عيد، مساء الخميس على متن رحلة طيران خاصة استغرقت ٨ ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

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