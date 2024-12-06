عبر الموانئ البحرية.. إحباط جلب 91 ألف طلقة نارية داخل حاوية قطع غيار سيارات

أكدت معلومات تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام شخصين جلب كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة داخل حاوية "قطع غيار سيارات" قادمة من الخارج عبر إحدى الموانئ البحرية.

عقب تقنين الإجراءات، أسفرت أعمال تفتيش الحاوية عن ضبط قرابة (91 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة مهربة) مخبأه داخل2 ماكينة خاصة بضبط زوايا السيارات ضمن مشمول الحاوية.. كما تم ضبط الشخصان القائمان على الجلب (تاجر قطع غيار سيارات "له معلومات جنائية"، ونجله - مقيمان بمحافظة الإسكندرية).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (10مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.