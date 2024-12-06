ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي الذي يقدمه مجموعة من المواهب الخاصة ببرنامج اكتشاف المواهب التمثيلية كاستينج، العديد من الأحداث المشوقة، حيث كانت بطلة الحلقة الأولى من العمل هي الفنانة مايان السيد وتظهر ضمن أحداث الحلقة بشخصية فتاة جامعية من المحلة وتدرس بجامعة المنصورة.

ساعته وتاريخه

ملخص أحداث الحلقة الأولى

بدأت الحلقة برصد مايان السيد (نادية) الفتاة الجامعية رحلتها من منزلها إلى الجامعة وخلال هذه الرحلة تتعرض للتهديد من أحد زملائها بسبب حبه لها ورغبته في الزواج منها وهي ترفض باستمرار.

وتكشف الأحداث أن إحدى زميلاتها كانت تتواصل مع هذا الشاب وأقنعها بأن صديقتها على علاقة مشبوهة به، وأنه يريد الزواج منها ويريدها أن تؤثر عليها، وبالفعل كانت تخبره بخطواتها، وأخبرته أنهما في الأتوبيس المتجه للجامعة ليلحق بهما.

وحاولت صديقة مايان السيد (نادية) أن تخبرها بما حدث وما قاله الشاب لها، ولكنها لم تتمكن بسبب تهديده للفتاة بصور مفبركة وأنه سيرسلها لخطيبها، ولكن في النهاية تقرر أنها ستخبر "مايان" ولكن بعد خروجها من الباص، ولكنها لم تلحق، ليقوم الشاب بالانتقام من "مايان" وقتلها من خلال طعنها بالسكين.



أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.