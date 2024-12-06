"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" تعرف على أفضل أدعية يوم الجمعة

يعظم المسلمين شعائر يوم الجمعة بسبب فضل ذلك اليوم في استجابة الدعاء وتحقيق الأماني ويكون الدعاء يوم الجمعة من اسباب التقرب إلى الله واستجابة الدعاء كما قال الله تعالى "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ".

أدعية يوم الجمعة

إليك أفضل أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم مواقيت استجابة الدعاء يوم الجمعة

و تكون تلك هي الأدعية المستحبة ليوم الجمعة والتي يمكن الدعاء بها في أي وقت من اليوم كما يمكنك الدعاء كما تشاء وليس يوجد صيغة معينة للدعاء ولكن يفضل أن نسير على نهج خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تلك الأدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:

• "اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة."

• "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار."

•"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني."

من أدعية الاستغفار والتوبة:

• "اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره."

• "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه."

•"اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة."

أدعية الرزق والبركة:

• "اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا من حيث لا أحتسب."

• "اللهم اجعلني من عبادك الشاكرين لنعمك، الذاكرين لك في السراء والضراء."

•"يا رزاق السائلين، ويا رحيم المساكين، ارزقني من فضلك وبارك لي فيما أعطيتني."

أدعية تفريج الكرب والهموم:

• "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي."

•"اللهم اكشف عني كل همٍّ وضيق، وفرّج كربتي، واكتب لي الخير في كل أمري."

• "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال."

أدعية الهداية والثبات:

•"اللهم اهدني واهدِ ذريتي، واجعلنا من الصالحين." "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك."

• "اللهم اجعلني من عبادك المتقين، وألهمني الصواب في القول والعمل."

أدعية حسن الخاتمة والجنة:

• "اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك."

• "اللهم اجعلني ممن يُقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب."

•"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل."

•أدعية لأهل البيت والمسلمين:

• "اللهم احفظ عائلتي وأحبتي، ووفقهم لما تحب وترضى."

• "اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، وارزقهم الأمن والإيمان."

•"اللهم ارحم أموات المسلمين، واشف مرضاهم، وفرّج همومهم."

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إليك أفضل العبادات يوم الجمعة

كما يعد الإكثار من هذه الأدعية في يوم الجمعة مع زيادة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل يكون معه القبول وتحقيق المطالب بإذن الله.