جهود مكثفة للبحث عن جثمان شاب غرق في المطرية اثناء تجربة إصلاح ماتور

يبذل رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جهود مكثفة للبحث عن جثمان شاب غرق في منطقة المجاير المطرية أثناء تجربة إصلاح موتور.



تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل أثناء تجربة إصلاح موتور.



انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية لموقع الغرق وبالفحص تبين غرق “هاني.م.ف”، 16 عاما، أثناء تجربة إصلاح موتور.

وما زال البحث جاريا بمعرفة رجال الإنقاذ لانتشال جثمان الطفل ضحية الغرق.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.