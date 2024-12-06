وزير الدفاع السوري يكشف سر انسحاب الجيش من مدينة حماة

أكد علي محمود عباس وزير الدفاع السوري، أن الجيش يخوض معركة شرسة مع التنظيمات المسلحة، مشيرا إلى أن الانسحاب من مدينة حماة تكتيكي.

وأضاف عباس: "نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية، التي تستخدم أسلوب العصابات ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط".

وأشار وزير الدفاع السوري، إلى تقديم دول الدعم العسكري واللوجيستي للتنظيمات المسلحة.

وتابع: "نحن في وضع ميداني جيد وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح".

وفيما يتعلق بحماة، قال عباس: "بعد قيام قواتنا المسلحة بإعادة انتشارها خارج مدينة حماة حفاظا على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلاميا عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى".

وأردف قائلا: "ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت مازالت قواتنا في محيط مدينة حماة وهي على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية".

وكان تحالف من التنظيمات المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام قد سيطر على مدينتي حلب وحماة السوريتين عقب الهجمات التي شنها المسلحون التابعون لها في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل أكثر من 700 شخص جراء التصعيد في سوريا بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية.