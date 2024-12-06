بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيبما النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية 

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي بعثة الفريق الأبيض، وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

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ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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