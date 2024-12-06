محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح سوق اليوم الواحد بإمبابة وتوافد المواطنين عليه

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سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة حيث توافدت سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة صباح اليوم استعدادا لاستقبال المواطنين. 
واشار المهندس عادل النجار ان السوق شهد توافد كبير من مواطني احياء امبابة والوراق والمنيرة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك فور فتحه نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية. 
وكلف محافظ الجيزة رئيس حي امبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد  أسبوعيًا للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم. 
وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد مؤكدًا علي التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

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