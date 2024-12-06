مدير عام الدعوة بأوقاف أسيوط يفتتح مسجد الحسن بقرية الشيخ نجيب بمركز القوصية

أناب الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط اليوم الجمعة الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف أسيوط لافتتاح مسجد الحسن بقرية الشيخ نجيب بمركز القوصية

وشهد الافتتاح حضور النائب محمد عيد عبد الجواد عضو مجلس النواب والشيخ ناصر محمد السيد علي مدير المتابعة بمديرية أوقاف أسيوط والشيخ حجاج صلاح عبد العال، مدير إدارة أوقاف القوصية غرب

ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، تعزيزًا لدورها المحوري في بناء القيم الدينية والأخلاقية، واستكمالًا لجهودها في توفير بيئة روحانية تليق برواد المساجد.

وألقى خطبة الجمعة بالمسجد الشيخ محمد عبد اللطيف محمود التي جاءت بعنوان لغة القرآن والحفاظ على الهوية وحيث تناول فيها مكانة اللغة العربية بوصفها وعاءً لكلام الله العظيم وأساسًا لبناء الحضارة والفكر والذوق الإنساني. أكد فضيلته أن اللغة العربية هي الحصن الحصين للأمة، والأداة التي تفتح خزائن الفهم لبيان القرآن وأسراره. استشهد بالعديد من الآيات القرآنية التي تُبرز أهمية اللغة العربية، مثل قوله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون}. وأوضح فضيلته كيف أضاء العلماء والمفكرون طريق الأمة بتأملاتهم العميقة في اللغة العربية، ليؤكدوا أنها ليست مجرد لغة، بل هي ثقافة وهوية وأمن قومي.

وأشاد النائب محمد عيد عبد الجواد بالجهود المبذولة من وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف والتي تتجلى في عمارة المساجد وصيانتها، وتوفير بيئة ملائمة للمصلين. كما أكد أن الوزارة لا تقتصر جهودها على عمارة المساجد فحسب، بل تسهم في تعزيز الثقافة الدينية ونشر القيم الأخلاقية من خلال برامجها المتنوعة التي تستهدف جميع الفئات العمرية

وثم عقب ذلك قام فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف محمود بأداء صلاة الجمعة وثم تحدث عن فضل بناء المساجد وأجر من يسهم في هذا العمل الجليل. وأعرب عن شكره للقائمين على بناء المسجد، وكل من ساهم في هذا العمل المبارك ودعا الله أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يعمر بيوتنا وقلوبنا بالإيمان والتقوى، وأن يجعل هذا المسجد منارة للعلم والإيمان، ومكانًا يجتمع فيه المسلمون على طاعة الله ونشر الخير. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، ويرزقنا التقوى في كل قول وعمل