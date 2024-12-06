محمد بن زايد ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

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بوابة الفجر

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.


كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ألكسندر ستوب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى عالي بيتري أوربو رئيس وزراء جمهورية فنلندا.

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