موعد مباراة شتوتجارت ويونيون برلين في الدوري الالماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت في مواجهة صعبة أمام نظيره يونيون برلين، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

موعد مباراة شتوتجارت ويونيون برلين في الدوري الألماني

ومن المنتظر أن تقام مباراة يونيون برلين ضد شتوتجارت، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق شتوتجارت المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 17 نقطة، ويتواجد يونيون برلين في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

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القنوات الناقلة لمباراة يونيون برلين ضد شتوتجارت

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة شتوتجارت ويونيون برلين عبر قناة beIN Sports 2HD.

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