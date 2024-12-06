300 طفل يشاركون في برنامج لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الرحمة بالقليوبية

أكد الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مساجد المحافظة كان لها دور بارز في أنشطة الطفل، حيث قامت باحتضان جميع الأطفال داخلها في ظل فعاليات ثقافية وتعليمية متنوعة وتتناسب مع أعمارهم، مشيرا إلى استمرار الفاعليات والأنشطة التي تعد خير دليل على مدى ارتباط الجميع بالمساجد وثقتهم في الفكر المستنير الذي يتم نشره من خلالها.

أشار وكيل وزارة الأوقاف في بيان له أن اليوم شهد ️انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالقليوبية

من مسجد الرحمة، أرض المشتل، إدارة شبرا الخيمة غرب، بمديرية أوقاف القليوبية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القليوبية على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا وضمن الجهود العظيمة في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال واستمرارًا لجهود الوزارة ومدرية أوقاف القليوبية في الإهتمام بالنشئ.

أوضحت الدكتورة فاطمة الجيوشي الواعظة بمديرية أوقاف القليوبية أن فعاليات اليوم شهدت حضور عدد

300 طفل حيث جرى مشاهدة بعض النماذج الطيبة منهم في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية والأحاديث النبوية والقصائد التى ظهر من خلالها الأداء الجيد والإبداع في الحفظ والإلقاء.

أقيمت الفاعليات تحت رعاية وكيل وزارة أوقاف القليوبيه الشيخ ياسر غياتي وإشراف الشيخ عبد الرحمن رضوان مديرة الدعوة، والشيخ أحمد سيد محمد جاد مدير المتابعه بالمديرية، والشيخ إسماعيل عبد الحميد حسين زايد ومدير إدارة شبرا الخيمة غرب، والشيخ محمد عبد الرحمن الطلاق مفتش الإدارة، والشيخ عرفة لبيب إسماعيل إمام المسجد

وتحت إشراف الشيخ محمد عبد الفتاح إمام مسؤول الإرشاد بالمديرية.

لقاء الجمعة للأطفال

IMG-20241206-WA0004

IMG-20241206-WA0003

IMG-20241206-WA0001

IMG-20241206-WA0002