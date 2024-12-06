محافظ مطروح يتفقد فعاليات القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية

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اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب والأستاذة نادية فتحي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، فعاليات  القوافل التعليمية   للشهادتين الاعدادية والثانوية  التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة  بالتعاون مع  وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والأستاذة نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة

ويشارك في القوافل التعليمية نخبة من معلمي وأساتذة المرحلة الاعدادية والثانوية    ،والتى تشهد اقبالا كبيرًا  من طلاب المرحلتين وذلك  بقاعات مكتبة مصر العامة للمرحلة الإعدادية،وقاعة مجلس العمد والمشايخ للمرحلة الثانوية 
حيث تفقد محافظ مطروح فعاليات  قوافل التعليمية والاستماع إلى شرح المعلمين والاستماع إلى استفسارات من الطلاب

 

،موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة
الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني الإدارة العامة للبرلمان
بقيادة  الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة على الحرص على التنظيم  والمشاركة في هذه القوافل  للعام الثانى عشر،مشيدا بجهود  التنظيم  للقوافل التعليمية وجميع القائمين عليها خاصة بمطروح 
موجها الشكر للاستاذ سيد مصطفي المشرف العام على القوافل وفريق القافلة التعليمية لمطروح 
مؤكدا على تقديم كافة الدعم بالتيسيرات وتذليل العقبات أمام عملها،مشيرا إلى أهمية حرص الطلاب على الاستفادة منها وتحصيل مزيد من العلم  والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة  لهم.

كما أكد محافظ مطروح على أنه  سيتم تنظيم قوافل أخرى للمراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية.
وفي نهاية التفقد أهدى محافظ مطروح نسخة من المصحف الشريف الموجهين القائمين على القوافل بمطروح.

استفسارات الإعدادية والثانوية التعليم المدني التربية والتعليم الدكتور مصطفى مدبولى الشباب والرياضة السكرتير العام المساعد المرحلة الإعدادية والثانوي تذليل العقبات زارة التربية والتعليم

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