ضبط عنصر جنائي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتمكن من خلال ذلك من الإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه،وضبط بحوزته (عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية – 2 أكلاشيه خاصين بالشركة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى لبنوك مختلفة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين

مواد متعلقة

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 152 مخالفة للمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

عبر الموانئ البحرية.. إحباط جلب 91 ألف طلقة نارية داخل حاوية قطع غيار سيارات

ضبط قائد سيارة لقيامه بدهس بأحد الأشخاص بالقاهرة

وزير الداخلية يستقبل المندوب العام للأمن الوطني بجمهورية الكاميرون

ضبط 1677 قضية مخدرات بالمنيا والجيزة خلال 4 أشهر

أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 50 ألف مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 14 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

تشكيل النصر امام الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضبط عنصر جنائي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم

هاتفيًا.. رئيس الإمارات ونظيره القبرصي يبحثان التطورات الإقليمية

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6-12-2024 في الدقهلية

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

ترتيب الدوري الانجليزي.. ليفربول يتصدر

بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي يحيي الذكرى الثامنة لوفاة زوجته