أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-12-2024 في الدقهلية

محافظات
الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة  استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملاتها.


ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 65و70جنيهًا.


وتصل إل المستهلك بـ  75، 80 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 105 جنيهًا، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 110و112 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 80و77 جنيهًا.
سعر طبق البيض


سعر التكلفة كرتونة البيض  بين 120 إلى 130 جنيه للطبق، وللمستهلك بمبلغ من 155 إلى 190 خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

أسعار الدواجن البيضاء والحمراء اسعار الدواجن البيضاء استقرارا نسبيا اسعار الدواجن أسعار الفراخ الساسو اليوم أسعار الفراخ الساسو الدواجن اليوم الجمعة الدقهلية اليوم الدواجن اليوم تكلفة كرتونة البيض سعار الدواجن اليوم محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" تعرف على أفضل أدعية يوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم الجمعة ٦ ديسمبر بجميع البنوك المصرية

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6-12-2024 في الدقهلية

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

مفاوضات الأخدود السعودي.. هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مصر تطلب استضافة دورة المدربين والحكام الدولية للكونغ فو

تميم عبده يتحدث لـ الفجر الفني في حوار خاص عن دوره في وتر حساس

موعد مباراة اوكسير وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

بعد الزيادة..تعرف على أسعار باقات الانترنت الإرضي وأسعار كروت الشحن الفكة الجديدة

موعد مباراة ليل وبريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة