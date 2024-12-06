أسرار تقرير الطب الشرعي تكشف الحقيقة حول رحيل محمد رحيم

حوادث
بوابة الفجر

أصدرت أسرة الفنان الراحل محمد رحيم بيانا حول تقرير الطب الشرعي الخاص بالراحل رحمه الله عليه.

جاء في البيان: ردا على المزاعم والافتراءات التي صاحبت وفاة الفنان محمد رحيم، والتي رددها بعض الأشخاص الساعيين وراء التريند غير مبالين بحرمة الموت واكرام الميت، وما قد يصيب ورثتة من إضرار نفسية جسيمة تظل عالقة في اذهانهم طوال حياتهم خاصة بعد تحويل الأمر إلى الطب الشرعي والذي نتج عنه التأخير في تكريم المتوفي إلى رحمة مولاه إلى مثواه الاخير.

وتابع البيان: ونظرا لذلك فإن الورثة يوضحون الاتي:-

أولا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد اي شبهه جنائية وذلك طبقا لما جاء بتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.

ثانيا: أن الورثة سوف يتخذون الاجراءات القانونية ضد الاشخاص

الذين رجوا هذا الادعاء نظرا لما اصابهم من اضرار نفسية جسيمة.

وكلفوا محامى الورثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء الأشخاص أو أي شخص يقوم بانتهاك حرمه موت مورثهم المغفور له باذن الله.

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