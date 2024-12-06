الأمم المتحدة تحذر من نزوح 1.5 مليون شخص عن مناطقهم شمالي سوريا

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجه سامر عبد الجابر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، التحذيرات من أن عدد المضطرين للنزوح عن مناطقهم بسبب أزمة شمال غربي سوريا قد يرتفع إلى 1.5 مليون شخص.

وأضاف عبد الجابر: "شهدنا في الساعات الأولى التي تلت 27 نوفمبر الماضي ارتفاع عدد النازحين من 48 ألفا إلى نحو 280 ألف شخص. وإذا تطورت الأوضاع بمثل هذه الوتيرة، نتوقع أن يصل إجمالي عدد النازحين الذين سيحتاجون إلى مساعدتنا إلى 1.5 مليون نسمة".

وفي 29 نوفمبر الماضي شن تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي وعدد من التشكيلات المنضوية تحت ما يسمى بالمعارضة السورية المسلحة هجوما واسع النطاق من شمال إدلب باتجاه حلب وحماة.

وأصبحت حلب في 30 نوفمبر الماضي، تحت سيطرة الإرهابيين، وفي 5 ديسمبر غادرت القوات السورية حماة التي استولى عليها المسلحون أيضا.

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