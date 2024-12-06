القيادة السعودية تهنئ رئيس فنلندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

السعودية
بوابة الفجر

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فنلندا الرئيس ألكسندر ستوب؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة للرئيس ألكسندر ستوب، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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