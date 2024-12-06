رئيس مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظ القاهرة يستعرض اخر التطورات فى ندوة بصالون الرواد بنقابة الصحفيين

يستضيف صالون الرواد بنقابة الصحفيين اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة التابع لمحافظة القاهرة والتى تُعد أحد المشروعات القومية الرائدة في خلق رئه خضراء بالقاهرة غد"ا.

يدير الندوة الكاتب الصحفى محمود الشيخ مدير الصالون، والكاتب الصحفى سعيد جمال الدين، الأمين العام للصالون، ويحاور الضيف الإعلامى عبد العظيم صدقى، المستشار الإعلامى لوزير الطيران المدنى، ومحافظ القاهرة السابق.

اللواء محمد سلطان، يتحدث عن خطة الحدائق المتخصصة التي تمتلكها محافظة القاهرة وتنقسم ما بين الحدائق العامة والمتخصصة والمتميزة، وكل منها يقع فى أماكن مميزة جدا، وعلى ضفاف النيل ما يجعلها كنوز ومتنفس طبيعى بالعاصمة.



وييستعرض اللواء محمد سلطان ، الحدائق التي تشرف عليها المحافظة والتي يصل عددها أكثر من 30 حديقة عامة تقدم خدماتها إلى سكان القاهرة موزعة كالتالى:



9 حدائق بالمنطقة الغربية.

9 حدائق بالمنطقة الجنوبية.

8 حدائق بالمنطقة الشرقية.

4 حدائق بالمنطقة الشمالية.

ويتناول اللواء محمد سلطان، خلال الندوة الدور الهام للمواطنين للحفاظ على هذه الحدائق لكونها ملك الشعب المصرى،وتواجه وتقلل وتخفض من معدلات تلوث البيئة، وخطط التطوير لهذه الحدائق تحت إشراف ورعاية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وكيفية زيادة المناطق الخضراء،وأيضاَ مواجهة لأى تعدى على الأشجار المسطحات الخضراء، والتوسع فى إنشاء الأشجار وتفعيل مبادرة الرئيس بزراعة 100 مليون شجرة، وحرص رئيس الحدائق المتخصصة على التعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمشاركة فى التشجير والمحافظة عليها، مع زيادة حرص المواطنين على زراعة الأشجار أو الحفاظ عليها.

يذكر أن أخر الإنجازات التي تمت تحت قيادة اللواء محمد سلطان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إفتتاح أعمال التطوير الخاصة بحديقة الأندلس بعد تطويرها وتجديدها بالكامل.