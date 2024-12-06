تفاصيل حادث انفصال عجلة قطار المنيا

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بوابة الفجر

شهدت محافظة المنيا حادثة انفصال إحدى عجلات قطار اسباني الذي يحمل رقم 989 أثناء مروره أمام إحدى  القرى. 

وقع الحادث أثناء مرور القطار قطار المنيا رقم 989 ، حيث انفصلت عجلة إحدى العربات الموجودة في القطار، وتوقف القطار بشكل طبيعي بعدما قام بتهدأ السرعه وتمكن طاقم القطار من نقل الركاب إلى عربات أخرى، في محاولة منهم لإقتصار الوقت دون التأثير علي مسار الرحلة. 

استكمل القطار المنيا اسباني 989، رحلته بشكل طبيعي، وتم استخدام معدات الرفع لإعادة العجلة إلى مسارها والتحقيق في أسباب الحادث، وعادت حركة سير القطارات على الخط إلى طبيعتها، مع تأكيد عدم وجود أي إصابات أو وفيات.

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