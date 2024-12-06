ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الفرنسي
ترتيب الدوري الفرنسي

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب ليج وان وينافسه مارسيليا وموناكو ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر.

موعد مباريات اليوم

ليل ضد بريست 8:00.

باريس ضد أوكسير 10:00.

جراحة ناجحة لـ لاعب الزمالك الشاب بعد إصابته أمام الأهلي

مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية الإفريقية

ترتيب الدوري الفرنسي

1- باريس 33 نقطة
2- مارسيليا 26 نقطة
3- موناكو 26 نقطة
4- ليل 23 نقطة
5- ليون 22 نقطة
6- نيس 20 نقطة
7- لانس 20 نقطة
8- اوكسير 19 نقطة
9- ريمس 18 نقطة
10- تولوز 18 نقطة
11- بريست 16 نقطة
12- رين 14 نقطة
13- ستراسبورج 13 نقطة
14- انجيه 13 نقطة
15- سانت ايتيان 13 نقطة
16- لوهافر 12 نقطة
17- نانت 11 نقطة
18- مونبلييه 8 نقاط

مواد متعلقة

بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

موقف ناصر ماهر والمثلوثي من المشاركة مع الزمالك في مباراة أنيمبا

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

مفاوضات الأخدود السعودي.. هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مصر تطلب استضافة دورة المدربين والحكام الدولية للكونغ فو

تميم عبده يتحدث لـ الفجر الفني في حوار خاص عن دوره في وتر حساس

موعد مباراة اوكسير وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

بعد الزيادة..تعرف على أسعار باقات الانترنت الإرضي وأسعار كروت الشحن الفكة الجديدة

موعد مباراة ليل وبريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة