ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة
يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب ليج وان وينافسه مارسيليا وموناكو ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر.
موعد مباريات اليوم
ليل ضد بريست 8:00.
باريس ضد أوكسير 10:00.
ترتيب الدوري الفرنسي
1- باريس 33 نقطة
2- مارسيليا 26 نقطة
3- موناكو 26 نقطة
4- ليل 23 نقطة
5- ليون 22 نقطة
6- نيس 20 نقطة
7- لانس 20 نقطة
8- اوكسير 19 نقطة
9- ريمس 18 نقطة
10- تولوز 18 نقطة
11- بريست 16 نقطة
12- رين 14 نقطة
13- ستراسبورج 13 نقطة
14- انجيه 13 نقطة
15- سانت ايتيان 13 نقطة
16- لوهافر 12 نقطة
17- نانت 11 نقطة
18- مونبلييه 8 نقاط