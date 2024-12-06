يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب ليج وان وينافسه مارسيليا وموناكو ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر.

موعد مباريات اليوم

ليل ضد بريست 8:00.

باريس ضد أوكسير 10:00.

ترتيب الدوري الفرنسي

1- باريس 33 نقطة

2- مارسيليا 26 نقطة

3- موناكو 26 نقطة

4- ليل 23 نقطة

5- ليون 22 نقطة

6- نيس 20 نقطة

7- لانس 20 نقطة

8- اوكسير 19 نقطة

9- ريمس 18 نقطة

10- تولوز 18 نقطة

11- بريست 16 نقطة

12- رين 14 نقطة

13- ستراسبورج 13 نقطة

14- انجيه 13 نقطة

15- سانت ايتيان 13 نقطة

16- لوهافر 12 نقطة

17- نانت 11 نقطة

18- مونبلييه 8 نقاط