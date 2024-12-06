ديفيد بيرديو.. ماذا تعرف عن مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين؟



في خطوة جديدة ضمن استعداداته لتشكيل إدارته المقبلة، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن ترشيح السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو لشغل منصب سفير الولايات المتحدة في الصين.

مسيرة ديفيد بيرديو السياسية

ديفيد بيرديو، البالغ من العمر 74 عامًا، هو سياسي أمريكي من ولاية جورجيا، وقد شغل منصب سناتور عن هذه الولاية خلال الفترة من 2015 إلى 2021.

يشتهر بيرديو بتوجهاته السياسية اليمينية واهتمامه الكبير بالقضايا الاقتصادية والتجارية، وهو أحد أبرز داعمي الرئيس ترامب خلال فترة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وعلى الرغم من نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز جو بايدن، ظل بيرديو وفيًا لترامب ودعمه في موقفه من نتائج الانتخابات.

وخلال فترة عمله في مجلس الشيوخ، عرف بيرديو بدعمه لمواقف ترامب الصارمة تجاه الصين، بما في ذلك تشجيعه على فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

كما كان له دور كبير في قيادة وفد أمريكي إلى الصين من خلال فريق العمل الأمريكي الصيني في مجلس الشيوخ، حيث كان يروج لسياسات تهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

دور بيرديو في السياسة الخارجية الأمريكية

إذا تم تأكيد تعيينه في منصب السفير لدى الصين، فإن بيرديو سيخلف ديفيد شينكر في هذا المنصب في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترات شديدة، خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.

وترامب الذي يعتزم فرض المزيد من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية خلال ولايته الثانية، يرى في بيرديو شخصية قادرة على تنفيذ استراتيجياته في مواجهة التحديات الاقتصادية مع الصين.

كما أشار ترامب إلى أن بيرديو سيكون له دور حاسم في الحفاظ على السلام في المنطقة والعمل على بناء علاقة عمل مثمرة مع القيادة الصينية.

وهي تصريحات تعكس الدور المهم الذي سيضطلع به بيرديو في استراتيجيات الإدارة الأمريكية المقبلة تجاه الصين.

التحديات التي قد يواجهها بيرديو في منصبه الجديد

من المتوقع أن يواجه بيرديو تحديات كبيرة في هذا المنصب، خاصة في ظل الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة والصين في قضايا مثل التجارة، حقوق الإنسان، والتكنولوجيا.

كما أن الخلافات حول قضايا مثل تايوان والبحر الجنوبي للصين، إضافة إلى الحرب التجارية المستمرة، ستشكل نقاط محورية في عمله.

ويأتي تعيين بيرديو في وقت حساس، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز هيمنة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا والتجارة العالمية في مواجهة الصين، وهو ما قد يتطلب تحركات دبلوماسية دقيقة وأسلوب تفاوضي مرن.