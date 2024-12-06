أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن الجديدة.. قائمة كاملة

أسعار باقات الإنترنت المنزلي وأسعار كروت الشحن الجديدة تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية.



أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن الجديدة

وتساءل المصريين عن أسعار باقات الانترنت المنزلي وكروت الشحن الجديدة وذلك لمعرفة قيمة تلك الباقات والكروت بعد قرار شركات الاتصالات بزيادتها خلال الساعات الماضية، بشكل أثار حالة جدل بين المواطنين.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي الجديدة

وفيما يلي يقدم "الفجر" أسعار باقات الانترنت المنزلي الجديدة بعد زيادة عمليات البحث عنها من قبل الرأي العام المصري:



باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.



أسعار كروت الشحن الجديدة

كما يقدم "الفجر" أسعار كروت الشحن الجديدة "الفكة" بعد زيادتها وبحث المواطنيين عنها خلال الساعات الحالية: