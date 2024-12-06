أحمد سليمان يطمئن على بعثة الزمالك قبل السفر إلى نيجيريا

الفجر الرياضي
أحمد سليمان
أحمد سليمان

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفرق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء المتجهة إلى نيجيريا على مصافحة لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، قبل السفر إلى نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد سليمان يطمئن على بعثة الزمالك

واطمأن عضو مجلس الإدارة من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على استعدادات الزمالك للمباراة المرتقبة أمام بطل نيجيريا، وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للفريق في اللقاء المرتقب أمام إنيمبا، وأكد على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني على العودة بنتيجة إيجابية من نيجيريا.

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ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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