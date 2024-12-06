تعرف على فضل يوم الجمعه الأعمال المستحب فعلها

ينتظر جميع المسلمين قدوم يوم الجمعة لأنه من أعظم أيام الأسبوع في الشريعه الاسلاميه حيث اختصه الله بفضل عظيم وجعله عيدًا أسبوعيًا للمسلمين تعرف على فضل يوم الجمعه والأعمال المستحب فعلها.

فضل يوم الجمعه

أهمية يوم الجمعة في الشريعة الإسلامية

كما يتميز هذا اليوم بأهمية خاصة لما له من مكانة في القرآن الكريم والسنة النبوية كما قال الله تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"

كما يكون يوم الجمعة هو أفضل يوم طلعت فيه الشمس كما ورد في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"

ويُعتبر هذا اليوم فرصة للتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، حيث تُضاعف الحسنات وتُرفع فيه الدرجات.

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إليك بعض الأعمال المستحب أن يفعلها المسلم يوم الجمعة

كما تكون من الأعمال المستحبة يوم الجمعة هي:

• قراءة سورة الكهف: فهي نورٌ للمسلم ما بين الجمعتين، كما ورد عن النبي

"من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين"

•الصلاة على النبي ﷺ: يُستحب الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته، كما قال النبي ﷺ: "أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة"

•الدعاء: يوم الجمعة فيه ساعة استجابة، حيث قال النبي ﷺ: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه"

• الاغتسال والتطيب: من السنن المؤكدة يوم الجمعة الاغتسال و التطيب ولبس أحسن الثياب.

• حضور صلاة الجمعة: وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل لأن لها أجر عظيم.

•الاستماع إلى خطبة الجمعة بإنصات: حيث يجب الإنصات لخطبة الجمعة وعدم الانشغال عنها، حيث قال النبي ﷺ: “إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت” وتأتي اهمية يوم الجمعة لأنه يعد فرصة للتزود من الخيرات والتقرب إلى الله بالذكر والعبادة ويجب على كل مسلم أن يستثمر ذلك اليوم المبارك بما يرضي الله ويزيد من حسناتك.