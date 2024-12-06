عاتبه على رش المياه.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه في البدرشين

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما في البدرشين

بسبب رش المياه

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين شقيقين بسبب قيام الأخ الأكبر برش المياه أمام منزلهم مما تسبب في انزلاق قدم شقيقه الأصغر وسقوطه في الشارع وعندما قام الأخ الأصغر بمعاتبة شقيقه تعدي عليه المتهم طعنا بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه

عامل يقتل شقيقه

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب قيام الأخ الأكبر برش المياه أمام منزلهم مما تسبب في انزلاق قدم شقيقه الأصغر وسقوطه في الشارع وعندما قام الأخ الأصغر بمعاتبة شقيقه تعدى عليه المتهم طعنا بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه

حرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق