عاتبه على رش المياه.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه في البدرشين

حوادث
سكين
سكين

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما في البدرشين

بسبب رش المياه

وكشفت التحقيقات، أن  مشاجرة حدثت بين شقيقين بسبب قيام الأخ الأكبر برش المياه أمام منزلهم مما تسبب في انزلاق قدم شقيقه الأصغر وسقوطه في الشارع وعندما قام الأخ الأصغر بمعاتبة شقيقه تعدي عليه المتهم طعنا بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه

عامل يقتل شقيقه

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ 

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب قيام الأخ الأكبر برش المياه أمام منزلهم مما تسبب في انزلاق قدم شقيقه الأصغر وسقوطه في الشارع وعندما قام الأخ الأصغر بمعاتبة شقيقه تعدى عليه المتهم طعنا بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه

حرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق

المتهم بقتل شقيقة تباشر النيابة العامة انزلاق قدم متهم بقتل شقيقه غرفة عمليات النجدة عامل يقتل شقيقه مركز شرطة البدرشين مديرية أمن الجيزة مشاجرة بين شقيقين

مواد متعلقة

خلافات مالية.. التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة بطعنه بزجاجة في الدقي

باعلهم مخدرات مغشوشة..حبس المتهمين باحتجاز ديلر والتسبب في وفاته بمنشأة القناطر

حالتهم مستقرة.. تفاصيل تصادم سيارة لاعب كرة بـ3 أشخاص في أوسيم

حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة بالشيخ زايد

كسور وجروح.. لاعب كرة يصدم 3 أشخاص ويصيبهم بسيارته في أوسيم

باعلهم مخدرات مغشوشة.. تفاصيل مصرع شاب سقط من عقار بعد احتجازه بمنشأة القناطر

التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في إنهاء شاب حياته بالعجوزة

التحقيق مع عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة بالشيخ زايد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024