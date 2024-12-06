إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

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إسعاف

أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بيچو، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي باتجاه الفيوم عند مدخل متحف كوم أوشيم الأثري، بدائرة قسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وتم نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل متحف كوم أوشيم الأثري، بدائرة المركز، ووجود مصابين  .

 

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى بيچو وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطرة على السيارتين فاصطدما ببعضهم، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعة، وذلك لتلقي العلاج اللازم. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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