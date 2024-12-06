بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2025

معاشات يناير 2025 تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع إقرار زيادة على تلك المعاشات بداية من العام المقبل.



معاشات يناير 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن معاشات يناير 2025 وذلك لمعرفة موعد صرف تلك المعاشات بعد الزيادة التي طرأت عليها وفقا لقرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يناير 2025

وعن موعد صرف معاشات يناير 2025، فأعلنتِ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2025، سيبدأ من يوم 1 يناير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لرفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 / 2025 وسيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا، أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيه، بزيادة بلغت 1.520 جنيهًا.

وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والاقصى للمعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.



كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2.300 جنيه بدلًا من 2.000 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 14،500 جنيه مقارنةً بـ12،600 جنيه سابقًا، هذه الزيادات تأتي وفق الآلية السنوية التي نص عليها القانون لضمان تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

تطبيق الزيادة في معاشات يناير 2025

وأوضحت التأمينات الإجتماعية، في بيان، أنه يتم تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وزيادة حدين أجر الاشتراك التأميني، لكل المؤمن عليهم بدءا من 1 يناير 2025.

