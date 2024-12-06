موعد مباراة ليل وبريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ليل ضد بريست
ليل ضد بريست

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل مع نظيره فريق بريست اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد بيار موروا ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة ليل وبريست

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليل وبريست مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

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ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة

القنوات الناقلة لمباراة ليل وبريست

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

ليل بريست ليل وبريست موعد مباراة ليل وبريست الدوري الفرنسي

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