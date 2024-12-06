موعد مباراة اوكسير وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
أوكسير وباريس سان
أوكسير وباريس سان جيرمان

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اوكسير مع نظيره فريق باريس سان جيرمان اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد ابي ديشامب ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة اوكسير وباريس سان جيرمان

وتبدأ صافرة بداية مباراة اوكسير وباريس سان جيرمان مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة ليل وبريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

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ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة

القنوات الناقلة لمباراة اوكسير وباريس سان جيرمان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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موعد مباراة اوكسير وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة