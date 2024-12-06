لفحصه الدعوة.. ملاكم شهير وأصدقاؤه يتعدون على فرد أمن داخل كومباوند بالشيخ زايد

شهدت منطقة الشيخ زايد، واقعة مأسوية داخل أحد الكمبوندات، حيث أصيب فرد أمن داخل مشاجرة مع ملاكم شهير وأصدقائه أثناء فحص الدعوة الخاصة بدخول الكمبوند.

البداية عندما تلقى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين على بوابة أحد الكمبوندات الشهيرة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول كل من؛ “إسلام م”، 40 سنة، “محمود ج”، 40 سنة، مصابين بكدمات وجروح بالوجه، ويعملان أفراد أمن إدارى بكمبوند، وطرف ثاني كل من؛ “علي ال”، 21 سنة، حاصل على بطولة إفريقيا للملاكمة وصديقيه “حسن خ”، 21 سنة، طالب، “عمر ع”، 20 سنة.

ويستمع رجال المباحث، لأقوال الشهود، ويجرون التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة الواقعة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.