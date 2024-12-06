مفاوضات الأخدود السعودي.. هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

كشف حسن مرزوق المدير الرياضي لنادي الاخدود السعودي عن تطورات مفاجئة بشأن أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من التجديد أو الرحيل في يناير.

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

وقال مرزوق ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعب مميز ومن الاسماء التي تبدع معه وأتمنى له كل التوفيق وكل الأندية بدوري روشن والخليج العربي ستكون مهتمة به".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعب عظيم والزمالك من أعظم الأندية المصرية ونحن نحترم العقد بينه وبينهم وقبل أي حديث أو مفاوضات لازم نشوف رأي إدارته برئاسة حسين لبيب".

واختتم: "نحن حتى الآن كإدارة فنية لم نحدد اتجاهنا بالميركاتو الشتوي ولكن أحمد من ضمن الاسماء المهتمين بها وقد نشتري الفترة المتبقية بعقده مع الزمالك وستكون هناك جلسة مرتقبة بالقاهرة لمناقشة صفقة زيزو وسنعرض التفاصيل على مركز الاستقطاب لدينا وهو بأزهى عصوره وقد يجدد عقده ونستعيره إذا كان مناسب لكل الاطراف".