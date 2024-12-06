موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع فريق إيفرتون مساء الأحد القادم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب جوديسون بارك المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وإيفرتون في مشوار الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول وإيفرتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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