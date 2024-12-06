ضبط 3 أشخاص لإدراتهم مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل دون ترخيص بالقاهرة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

 أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة الجرائم التموينية وحيازة المواد والمصنعات مجهولة المصدر وترويجها على المواطنين.

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "دون ترخيص"، وعُثر بداخل المصنع على (كميات من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع – عبوات مستحضرات تجميل معبأة وآخرى فارغة "معدة للتعبئة" – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر"  - ماكينات للتعبئة وخلط – ميزان يدوى.

 وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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