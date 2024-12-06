بحوزته 80 ألف نسخة.. ضبط مالك مطبعة "دون ترخيص" بالقاهرة

حوادث
بوابة الفجر

تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط مالك المطبعة، وعثر بداخلها على (80 ألف مطبوع تجارى عبارة عن علب كرتونية جاهزة وتحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل لشركات مجهولة دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرىة وزارة الداخلية المطبوعات التجارية

مواد متعلقة

ضبط عنصر جنائي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم

9 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 152 مخالفة للمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

عبر الموانئ البحرية.. إحباط جلب 91 ألف طلقة نارية داخل حاوية قطع غيار سيارات

ضبط قائد سيارة لقيامه بدهس بأحد الأشخاص بالقاهرة

وزير الداخلية يستقبل المندوب العام للأمن الوطني بجمهورية الكاميرون

ضبط 1677 قضية مخدرات بالمنيا والجيزة خلال 4 أشهر

أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024