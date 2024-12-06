بحوزته 80 ألف نسخة.. ضبط مالك مطبعة "دون ترخيص" بالقاهرة

تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط مالك المطبعة، وعثر بداخلها على (80 ألف مطبوع تجارى عبارة عن علب كرتونية جاهزة وتحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل لشركات مجهولة دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.