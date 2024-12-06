ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بقنا

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

حرصت أجهزة وزارة الداخلية الرامية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (53 مليون جنيه تقريبًا).

  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الادارة العامة لمكافحه الاسلحه

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