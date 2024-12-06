وفاة شخص وإصابة اخر عقب تعرضهما للإختناق بالغاز في منزلهما بالسنبلاوين في الدقهلية

فقد شاب في العقد الثاني من عمره، حياته وأصيب آخر بالإغماء وفقدان تام للوعي، عقب تعرضهما للإختناق بالغاز داخل منزلهما، بعزبة شعبان - مركز السنبلاوين في الدقهلية.



حيث تلقت الأجهزة الامنية بالدقهلية إخطارًا يفيد بمصرع شاب في العقد الثاني من عمره حياته وأصيب آخر بالإغماء وفقدان تام للوعي عقب تعرضهما للإختناق بالغاز داخل منزلهما بعزبة شعبان - مركز السنبلاوين

علي الفور انتقلت قوة أمنية والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة 1- احمد صبرى احمد - 19 سنة - جثة هامدة

وإصابة فتحى ايمن فتحى -18سنة - اغماء وفقدان للوعى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.



