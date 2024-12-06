ترتيب هدافي الدوري الانجليزي.. صلاح يتصدر

الفجر الرياضي

نجح الفرعون المصري محمد صلاح في تحقيق نجاح مميز له في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عقب التألق أمام نيوكاسل يونايتد.

وسقط ليفربول في فخ نيوكاسل الذي اصطاده بثلاثية لمثلهما في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي هذه المباراة نجح محمد صلاح في ترك بصمته مع النادي حيث سجل هدفين وصنع هدف ليحطم الأرقام مع الريدز.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح – 13 هدفا – ليفربول

2- إيرلينج هالاند – 12 هدفا – مانشستر سيتي

3- كريس وود – 9 أهداف – نوتنجهام فورست

6- نيكولاس جاكسون – 8 أهداف – تشيلسي

7- كول بالمر – 8 أهداف – تشيلسي

8- ماتيوس كونها – 7 أهداف – وولفرهامبتون

9- أولي واتكينز – 7 أهداف – أستون فيلا

10- ليام ديلاب – 6 أهداف – إيبسويتش تاون

4- بريان مبيومو – 8 أهداف – برينتفورد

5- يوان ويسا – 8 أهداف – برينتفورد

 


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