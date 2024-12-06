بولندا: فريق ترامب لم يتخذ بعد أي قرارات تجاه أوكرانيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد فلاديسلاف كوسينياك كاميش وزير الدفاع البولندي، اليوم الجمعة، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يتخذ بعد أي قرارات حول استراتيجية التعامل مع نزاع أوكرانيا.

ودعا الوزير البولندي، إلى التزام الهدوء بشأن جميع الخطط والمقترحات التي تظهر في وسائل الإعلام، وانتظار المقترحات والأفكار الرسمية.

وأضاف: "نحن على اتصال مع الجمهوريين الذين سيعملون على استراتيجية الرئيس ترامب بشأن أوكرانيا، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن".

وختم كاميش حديثه قائلا: "بعد ذلك، سنرد عليهم".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نقلا عن مصادر أن ترامب لديه ثلاث خطط لحل الصراع بأوكرانيا، تم اقتراحها من قبل نائب الرئيس جي إي فانس، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية ريتشارد غرينيل وكيث كيلوغ الذي تم ترشيحه لمنصب المبعوث الخاص لأوكرانيا.
 

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