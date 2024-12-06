ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر

رسميًا.. ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر (تعرف على الأسعار الجديدة)

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رسميًا.. ارتفاع أسعار
رسميًا.. ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر

شهدت محركات البحث في مصر موجة من الاستفسارات بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الرئيسي للإنترنت الأرضي في البلاد، عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي. وأثر هذا التغيير بشكل كبير على المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت المنزلي، حيث أصبح عليهم التكيف مع الزيادات الجديدة في أسعار الباقات. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي.

 

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد الزيادة الجديدة

 

منذ إعلان شركة المصرية للاتصالات عن الزيادة الجديدة في الأسعار، أصبح لدى المستخدمين خيار تعديل باقاتهم أو الانتقال إلى باقات أعلى أو أقل وفقًا لاحتياجاتهم. في السطور التالية، نعرض لكم أهم باقات الإنترنت بعد التعديل:

باقة 140 جيجابايت:

  • السعر الجديد: 239.4 جنيه
  • الزيادة: 79 جنيهًا
  • هذه الباقة هي الأكثر شعبية بين المستخدمين.

باقة 200 جيجابايت:

  • السعر الجديد: 330.6 جنيه
  • الزيادة: 105 جنيهًا

باقة 250 جيجابايت:

  • السعر الجديد: 410.4 جنيه
  • الزيادة: 130 جنيهًا

باقة 400 جيجابايت:

  • السعر الجديد: 649.8 جنيه
  • الزيادة: 209 جنيهات

باقة 600 جيجابايت:

  • السعر الجديد: 850 جنيهًا
  • الزيادة: 200 جنيه

باقة 1 تيرابايت:

  • السعر الجديد: 1550.4 جنيه
  • الزيادة: 500 جنيه

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

بعد الزيادة في الأسعار، أصبح لدينا بعض الباقات المحدثة التي تمثل خيارات متنوعة للعملاء:

  • باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا
  • باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا
  • باقة ميجا 1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شهريًا
  • باقة ألترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا
  • باقة ألترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا
  • باقة ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا

زيادة أسعار كروت الشحن الفكة

 

بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الإنترنت الأرضي، كانت هناك زيادة في أسعار كروت الشحن الفكة بداية من اليوم الجمعة. لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تغيير أسعار كروت شحن المحمول، سواء من حيث القيمة المالية أو تكلفة الدقيقة.

 

 

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