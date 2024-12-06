عاجل| لن يعود قبل فبراير.. الفجر الرياضي يكشف مفاجأة بشأن إصابة مصطفى شوبير

الفجر الرياضي
مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجاة بخصوص إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى المارد الأحمر، الذي تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال الأيام القليلة الماضية.

الفجر الرياضي يكشف مفاجأة بشأن إصابة مصطفى شوبير

وكان الموقع الرسمي للأهلي قد أعلن عن إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، على أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من إسبوعين لثلاثة أسابيع.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إصابة مصطفى شوبير هي شد في الخلفية من الدرجة الثالثة واللاعب لن يعود للملاعب قبل بداية فبراير المقبل، حيث يحتاج لما يقرب من شهرين للعلاج والتأهيل.

txt

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا

txt

احتياجات الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

وأضاف، أن الشد من الدرجة الثانية هو شد جزئي في العضلة، بينما الشد من الدرجة الثالثة عبارة عن شد كلي ومدة غيابه أطول.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في المباراة المقرر لها غدا السبت في الثالثة عصرًا في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

مصطفى شوبير الفجر الرياضي إصابة مصطفى شوبير الأهلي اخبار الأهلي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024