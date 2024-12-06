محمد الشناوي: نحب هذه الأجواء.. وتعودنا عليها والأمر ليس غريبا علينا

الفجر الرياضي
الشناوي
الشناوي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة أورلاندو صعبة، خاصة أنها تأتي أمام فريق قوي ونجح في ‏الحصول على ثلاث نقاط خارج ملعبه بالفوز على شباب بلوزداد ويتساوى مع الأهلي بنفس الرصيد، وأن الفريق جاهز للمواجهة ‏ويسعى لحصد الثلاث نقاط.‏

محمد الشناوي: نحب هذه الأجواء.. وتعودنا عليها والأمر ليس غريبا علينا

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال: «اللعب في استاد القاهرة ووسط جماهيرك يمنحك قوة كبيرة، واللعب أمام منافس قوي ‏يملك جماهيرية كبيرة أمر يسعدنا جدا، خاصة أننا نحب هذه الأجواء، وتعودنا عليها والأمر ليس غريبا علينا».‏

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وأوضح: «الأهلي يلعب في أي مكان، وسعداء بتواجد الجماهير، ونحن نحترم جميع المنافسين، ولكن هدفنا دائما الحصول علي الثلاث نقاط، ‏بصرف النظر عن التواجد الجماهيري، ونكون سعداء دائما بتلك الأجواء، ولكن الجماهير لن تشارك في المباراة».‏

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