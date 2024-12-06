مارسيل كولر: درسنا أورلاندو جيدًا وتعودنا على مواجهة الظروف الصعبة

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عبر سعادته بمواجهة فريق قوي مثل أورلاندو، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة غدا‎ ‎في ‏الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق جاهز لتقديم أفضل ما يكون خلال المباراة.‏

تصريحات مارسيل كولر قبل مباراة الأهلي وأورلاندو

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المباريات الخارجية غالبًا ما تكون صعبة، على عكس الأمر إذا ما كانت هذه ‏المواجهات على ملعب الأهلي ووسط جماهيره.‏

وأشار إلى أن إمام عاشور تدرب بشكل جيد خلال الأيام الماضية، والجميع يركز بشكل كبير في مواجهة الغد وجميع اللاعبين ‏جاهزون من الناحية البدنية والفنية لخوض المباراة، بعد دراسة المنافس بشكل جيد.‏

وعن اللعب في الأجواء الحارة قال: «نحن سعداء بالتواجد هنا، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة، وتدربنا أمس في نفس توقيت المباراة، ‏واليوم أيضًا نتدرب في نفس الموعد، وهناك في مصر الأجواء باردة، وأكرر أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يمكنهم من التعامل ‏مع مثل هذه الظروف الصعبة».‏‎ ‎

وقال المدير الفني إن المنافس قوي، ولاعبوه يمتلكون خبرات كبيرة، ولديهم مهارات مميزة، ولكن لن يفصح عن أسماء لاعبين بعينهم‏، رغم أنه يعلمهم جيدا ويقدر حجم مهاراتهم، وأن هذا شأن خاص بعمله فهو يعمل على التحضير بشكل جيد جدا لمباراة الغد.‏

وأضاف: «الأهلي لا يزال في بداية الموسم، وهناك بعض اللاعبين الذين يعانون من الإصابة، ولست قلقا من مستوى الفريق ـ كما ذكرت ـ ‏لأننا ما زلنا في البداية، ومستعدون جدا لمواجهة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا لتلك المواجهة».‏

وقال: «أطالب اللاعبين دائما بالفوز، وقبل المباراة أركز دائما على هذا الأمر، ولا أتحدث عن التعادل أبدا، ويمكن أن يكون التعادل ‏مقبولا في بعض الأحيان إذا كان المنافس قد أدي بشكل جيد، وفي كل الأحوال نلعب دائما من أجل للفوز والحصول على الثلاث نقاط‎‏».‏

وعن المقارنة بين أورلاندو والأهلي بشأن خوض المنافس عددا كبيرا من المباريات، علي عكس الأهلي الذي خاض عددا أقل من ‏المباريات باعتباره لا يزال في بداية الموسم، قال كولر: «هذا الأمر يصب في مصلحتنا تماما، خاصةً أن المنافس قد يكون مستهلكا، ونحن ‏أكثر نشاطا‎، ‎وحول عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا قال كولر: أعتقد أنه قد حان الوقت لإنهاء هذا الأمر من خلال تحقيق الفوز غدا على فريق ‏أورلاندو رغم صعوبة المباراة».‏