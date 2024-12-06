سموتريتش يبدأ تحركًا جديدًا لضم الضفة الغربية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، أنه يعتزم إلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غطاء للحكم العسكري.

وأضاف سموتريتش، "آمل أن تكون لدينا فرصة كبيرة، جنبا إلى جنب مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة"، لإلغاء الادارة المدنية في الضفة الغربية والتي تشمل أيضا قطاع غزة.

وجاء حديث سموتريتش في محادثة مع رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم وكبار المسؤولين فيها.

وأضاف سموتريتش، أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد: "نحن نأخذ ذلك على محمل الجد".

كما أشار إلى أنه تباحث مع السفير الإسرائيلي في واشنطن يحئيل ليتر وقال: "إنهم يحاولون إنشاء عملية حقيقية هنا. هناك الكثير من العمل هنا بهذا الخصوص،.. هذه هي رؤية نهاية الزمان، ويمكننا تحقيقها".

وتقول صحيفة "يديعوت احرنوت" إن آثارا قانونية ودولية واسعة الرقعة تترتب عن إلغاء الادارة المدنية. فقبل تنفيذها، سيتعين على إسرائيل الإجابة على الأسئلة الرئيسية، بينها ما إذا كانت هذه الخطوة قانونية بموجب القانون الدولي، وما هو موقف إسرائيل تجاه القطاع بعد إغلاق الإدارة المدنية.

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