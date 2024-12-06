سلوت يوضح موقف مصابي ليفربول من مباراة إيفرتون

أوضح الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة إيفرتون المقرر لها مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

سلوت: إليون عاد.. والثلاثي جوتا وكييزا وأليسون قريبين من العودة

قال سلوت في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، اليوم الجمعة: "هارفي إليوت عاد وهو جاهز لمباراة إيفرتون، أما جوتا وكييزا وأليسون بيكر قريبين من العودة".

وتابع سلوت: "جرافينبيرش على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف، لا أعرف كيف تلقى بطاقة ضد نيوكاسل لأننا بالكاد إرتكبنا أخطاء حقيقية. لو نظرت جيدًا للقرارات فلم يكن إنذار ماك أليستر صحيحًا ورغم تلك الإيقافات لكن لا أعتبر ذلك مصدر قلقًا بشأن خط الوسط".

وأضاف: "ديربي الميرسيسايد؟ ستكون مُناسبة مميزة للجميع، المدربين والمشجعين واللاعبين على حدٍ سواء. هذه المباراة مميزة وستكون أكثر تميّزًا كونها المباراة الأخيرة في جوديسون لكن من الجميل تحقيق نتيجة إيجابية وهذا ما نركز عليه".

وواصل: "إيفرتون فريق جيد وحقق فوز جيد على وولفز وخرج بشباك نظيفة. سنكون جاهزين لمباراة صعبة جدًا أمام فريق على أرضه وسيكون مشجعيه صاخبين كما كان مشجعي نيوكاسل ربما أكثر صخبًا لذا علينا أن نكون مستعدين تمامًا".