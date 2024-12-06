الأهلي يعاين أرضية استاد أورلاندو

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق على معاينة أرضية استاد أورلاندو الذي ‏يستضيف مباراة الغد بين الأهلي وأورلاندو في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك عقب ‏انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.‏

الأهلي يعاين أرضية استاد أورلاندو

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة   على استاد أورلاندو، ويراجع المدير الفني مع لاعبيه عددا من ‏الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، والأدوار المكلف بها كل لاعب خلال المباراة.‏

خاص.. الزمالك يدرس تعيين مدير رياضي ومدير للتعاقدات

عاجل.. كاف يحدد موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات عقب تخطي فريق جورماهيا الكيني، ثم حقق فوزه الأول في دور المجموعات على حساب ‏فريق استاد أبيدجان الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏
 

مواد متعلقة

مفاوضات الأخدود السعودي.. هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية الإفريقية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024